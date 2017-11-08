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BRIEF-Zealand Pharma Q3 operating loss at DKK 38.2 mln ​
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#Healthcare
November 8, 2017 / 2:09 PM / in 2 hours

BRIEF-Zealand Pharma Q3 operating loss at DKK 38.2 mln ​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 8 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S:

* ‍MAINTAINS ITS REVENUE GUIDANCE OF A CONTINUED INCREASE IN ROYALTY PAYMENTS FROM SANOFI.​

* ‍REVISED FINANCIAL GUIDANCE FOR 2017​

* ‍NET OPERATING EXPENSES IN 2017 ARE EXPECTED TO BE WITHIN RANGE OF DKK 375-385 MILLION, 4-6 % LOWER THAN PREVIOUSLY GUIDED​

* ‍NET OPERATING EXPENSES IN 2017 ARE EXPECTED TO BE WITHIN RANGE OF DKK 375-385 MILLION, 4-6 % LOWER THAN PREVIOUSLY GUIDED (DKK 390-410 MILLION).​

* Q3 REVENUE DKK 40.1‍​ MILLION VERSUS DKK 39.6 MILLION YEAR AGO

* 2017 ‍OPERATING LOSS BEFORE ROYALTY INCOME/EXPENSES HAS BEEN REDUCED FROM DKK 290-310 MILLION TO DKK 275-285 MILLION​

* ‍FOR 2017, ZEALAND MAINTAINS ITS REVENUE GUIDANCE OF A CONTINUED INCREASE IN ROYALTY PAYMENTS FROM SANOFI​

* Q3 OPERATING LOSS DKK 38.2 ‍​ MILLION VERSUS LOSS DKK 21.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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