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February 22, 2018 / 12:01 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Zebra Technologies Q4 Earnings Per Share $0.07

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Zebra Technologies Corp:

* ZEBRA TECHNOLOGIES ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.33

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.07

* Q4 SALES $1.03 BILLION

* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.95 TO $2.15

* SEES FY 2018 SALES UP ABOUT 4 TO 7 PERCENT

* SEES Q1 2018 SALES UP ABOUT 7 TO 10 PERCENT

* ZEBRA TECHNOLOGIES - ‍FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO GENERATE FREE CASH FLOW OF AT LEAST $475 MILLION AND CONTINUE TO REDUCE FINANCIAL LEVERAGE​

* ‍ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 19% TO 20% FOR FULL YEAR 2018​

* ‍ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 18.5% TO 19.0% FOR Q1 2018​

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.63, REVENUE VIEW $895.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $3.80 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.12, REVENUE VIEW $984.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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