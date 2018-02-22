BRIEF-Zebra Technologies Q4 Earnings Per Share $0.07

Feb 22 (Reuters) - Zebra Technologies Corp:
* ZEBRA TECHNOLOGIES ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.33
* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.95 TO $2.15
* ZEBRA TECHNOLOGIES - FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO GENERATE FREE CASH FLOW OF AT LEAST $475 MILLION AND CONTINUE TO REDUCE FINANCIAL LEVERAGE
* ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 19% TO 20% FOR FULL YEAR 2018
* ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 18.5% TO 19.0% FOR Q1 2018
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.63, REVENUE VIEW $895.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $3.80 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.12, REVENUE VIEW $984.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: