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April 24, 2018 / 11:37 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Zedcor Energy Announces Signing Amendment To Exclusive Distributorship And Supply Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Zedcor Energy Inc:

* ZEDCOR ENERGY INC. ANNOUNCES SIGNING AMENDMENT TO EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP AND SUPPLY AGREEMENT

* ZEDCOR ENERGY-AMENDMENT EXPANDS EXCLUSIVE TERRITORY TO ALL OF ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, SASKATCHEWAN, MANITOBA, YUKON & NORTHWEST TERRITORIES

* ZEDCOR ENERGY - AMENDMENT ALSO EXTENDS TERMINATION DATE OF AGREEMENT BY THREE YEARS FROM DECEMBER 31, 2018 TO DECEMBER 31, 2021

* ZEDCOR ENERGY INC - SIGNED AN AMENDMENT TO EXCLUSIVE DISTRIBUTORSHIP & SUPPLY AGREEMENT PREVIOUSLY ENTERED INTO WITH HYBRID LIGHT SOLUTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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