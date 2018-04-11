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April 11, 2018 / 12:42 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Zee Entertainment Enterprises Says NCLT Approves Amalgamation Of SEPL With Co

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Zee Entertainment Enterprises Ltd :

* NCLT APPROVES SCHEME OF ARRANGEMENT , AMALGAMATION WITH CO, ZEE DIGITAL CONVERGENCE, INDIA WEBPORTAL AMONG OTHERS

* SAYS NCLT APPROVES AMALGAMATION OF SEPL WITH Co

* SCHEME OF ARRANGEMENT FOR DEMERGER OF DIGITAL MEDIA & ENTERTAINMENT BUSINESS UNDERTAKING OF ZEE DIGITAL CONVERGENCE

* SCHEME OF ARRANGEMENT FOR DEMERGER OF MEDIA CONTENT MANAGEMENT BUSINESS UNDERTAKING OF INDIA WEBPORTAL

* NCLT APPROVES SCHEME FOR DEMERGER OF MEDIA ADVERTISING SALES SERVICES BUSINESS OF ZEE UNIMEDIA VESTING INTO CO Source text - bit.ly/2IM5Xvt Further company coverage:

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