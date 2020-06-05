Healthcare
June 5, 2020 / 11:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zenabis Reports Term Sheet For Supply Of Medical Cannabis To German Market

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Zenabis Global Inc:

* ZENABIS ANNOUNCES TERM SHEET FOR THE SUPPLY OF MEDICAL CANNABIS TO THE GERMAN MARKET AND RECEIPT OF A LICENSE AMENDMENT FOR ZENABIS STELLARTON

* ZENABIS GLOBAL - ASSIGNED TERM SHEET WITH FARMAKO, TO ITS MALTESE-BASED EUROPEAN JOINT VENTURE, ZENPHARM

* ZENABIS GLOBAL INC - SHIPMENTS TO FARMAKO ARE EXPECTED TO COMMENCE IN Q4, 2020

* ZENABIS GLOBAL INC - ZENPHARM ANTICIPATES SUPPLYING CANNABIS OILS TO FARMAKO BEGINNING IN 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below