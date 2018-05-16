BRIEF-Zenith Energy Announces Update On Proposed Indonesian Acquisition

May 16 (Reuters) - Zenith Energy Ltd:
* PROVIDES AN UPDATE ON DUE DILIGENCE PROCESS FOR POSSIBLE ACQUISITION OF AN OIL PRODUCTION ASSET LOCATED IN INDONESIA
* COMPANY NOW EXPECTS TO COMPLETE DUE DILIGENCE BY JUNE 15, 2018
* TO FURTHER EXAMINE CERTAIN AREAS OF PROPOSED ACQUISITION THAT REQUIRE CLARITY TO SATISFY COMPANY’S STRINGENT DUE DILIGENCE REQUIREMENTS
* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO DEFER A DECISION ON WHETHER TO PROCEED WITH PROPOSED ACQUISITION UNTIL SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)