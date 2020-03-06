Healthcare
March 6, 2020 / 11:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Zentalis Pharmaceuticals Files For IPO Of Up To $100 Mln

1 Min Read

March 6 (Reuters) -

* ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION OF COMMON STOCK - SEC FILING

* ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC SAYS HAVE APPLIED TO LIST COMMON STOCK ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER SYMBOL “ZNTL”

* ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC SAYS MORGAN STANLEY, JEFFERIES, SVB LEERINK AND GUGGENHEIM SECURITIES ARE AMONG THE UNDERWRITERS TO THE IPO

* ZENTALIS PHARMACEUTICALS LLC - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/38vASse)

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