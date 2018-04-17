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April 17, 2018 / 11:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zenyatta’S Board Of Directors Announces Changes In Executive Roles As Part Of The Strategic Business Plan

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Zenyatta Ventures Ltd:

* ZENYATTA’S BOARD OF DIRECTORS ANNOUNCES CHANGES IN EXECUTIVE ROLES AS PART OF THE STRATEGIC BUSINESS PLAN

* ZENYATTA VENTURES LTD - AUBREY EVELEIGH WILL BE STEPPING DOWN FROM HIS ROLE AS CEO

* ZENYATTA VENTURES LTD - EVELEIGH WILL REMAIN AS INTERIM PRESIDENT AND DIRECTOR DURING A TRANSITION PERIOD

* ZENYATTA VENTURES LTD - APPOINTMENT OF KEITH MORRISON TO ROLE OF EXECUTIVE CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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