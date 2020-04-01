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April 1, 2020 / 1:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zhejiang Tengy Environmental Technology Updates On New Contracts

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Zhejiang Tengy Environmental Technology Co Ltd:

* ZHEJIANG TENGY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY- FROM 1 JAN-31 MAR, CO ENTERED NEW CONTRACTS FOR NEW POLLUTION PREVENTION PROJECTS WORTH ABOUT RMB46.3 MILLION

* ZHEJIANG TENGY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY- DECREASE OF TOTAL SECURED CONTRACTS DUE TO OUTBREAK OF CORONAVIRUS

* ZHEJIANG TENGY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY-1 JAN TO 31 MAR BIDDING OF NEW TENDERS FOR NEW POLLUTION PREVENTION PROJECTS FOR ABOUT RMB10.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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