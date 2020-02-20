BRIEF-Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Updates On Impact Of Coronavirus Epidemic On Business Operations

Feb 20 (Reuters) - Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co Ltd :
* UPDATES ON IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS
* MANUFACTURING FACTORY OF WOVEN FABRICS LOCATES IN SHAOXING OF ZHEJIANG PROVINCE RESUMED PRODUCTION ON 17 FEB
* EXPECTED THERE WILL BE LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN COMING FEW MONTHS
* EXPECTED THAT PRODUCTION WILL EXPERIENCE DELAY IN RESUMING THEIR ORIGINAL PRODUCTION SCHEDULE
* CERTAIN WORKERS UNABLE TO RETURN TO WORK AS PLANNED, TO RESULT IN TEMPORARILY DROP IN PRODUCTION CAPACITY
* IT IS EXPECTED THAT SHORTAGE OF LABOUR AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE MEASURES ARISING FROM EPIDEMIC IS TEMPORARY Source text for Eikon: Further company coverage: