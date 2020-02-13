BRIEF-Zhengye International Expects Some Degree Of Adverse Impact On Ops & Operating Environment In PRC In Short-Run

Feb 13 (Reuters) - Zhengye International Holdings Company Ltd:
* EXPECTED TO LEAD TO SOME DEGREE OF ADVERSE IMPACT ON OUR OPERATION AND OPERATING ENVIRONMENT IN PRC IN SHORT-RUN
* UPDATES ON BUSINESS OPERATIONS IN VIEW OF IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC
* EXPECTS DELAYED RESUMPTION OF FACTORY PRODUCTION AFTER CHINESE NEW YEAR HOLIDAY AND REDUCED WORKFORCE MOBILITY WITHIN COUNTRY
* PRODUCTION FACILITIES OF CORRUGATED MEDIUM PAPER SEGMENT IN ZHUHAI CITY, GUANGDONG PROVINCE REMAINED SUSPENDED
* ANNOUNCES TEMPORARY SUSPENSION OF GROUP’S PRODUCTION FACILITIES AND DISRUPTION TO DELIVERY OF ITS PRODUCTS
* WILL ENDEAVOUR TO MEET ORIGINAL PRODUCTION ORDERS PLACED Source text for Eikon: Further company coverage: