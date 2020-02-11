Healthcare
February 11, 2020 / 2:53 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zhou Hei Ya International Holdings Says Overall Production Activities Normal In North China, Central China & South China

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd:

* OVERALL PRODUCTION ACTIVITIES REMAIN NORMAL IN NORTHERN CHINA, CENTRAL CHINA & SOUTHERN CHINA

* AS OF DATE OF ANNOUNCEMENT, TOTAL OF ABOUT 1,000 RETAIL STORES WERE TEMPORARILY CLOSED

* ADJUSTED ITS PRODUCTION & OPERATION BY LEVERAGING PRODUCTION CAPACITY OF FACILITIES LOCATED IN NORTHERN & SOUTHERN CHINA

* UPDATES ON CURRENT OPERATION & PRODUCTION ARRANGEMENT IN VIEW OF OUTBREAK OF CORONAVIRUS PNEUMONIA EPIDEMIC IN CHINA Source text for Eikon: Further company coverage:

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