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June 24, 2020 / 6:42 AM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Ziccum Completes Directed Share Issue Of SEK 38.8 Million

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Ziccum AB:

* ZICCUM AB (PUBL) COMPLETES DIRECTED SHARE ISSUE OF SEK 38.8 MILLION TO ACCELERATE DEVELOPMENT OF TEMPERATURE-STABLE VACCINES

* TODAY RESOLVED AND SUCCESSFULLY IMPLEMENTED A PRIVATE PLACEMENT OF A TOTAL OF 2,216,815 SHARES TO A LIMITED NUMBER OF QUALIFIED PRIVATE INVESTORS

* CAPITAL ENSURES COMPANY’S LONG-TERM FINANCING AND ENABLES ACCELERATED DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF TEMPERATURE-STABLE VACCINES.

* SUBSCRIPTION PRICE IN DIRECTED SHARE ISSUE HAS BEEN DETERMINED THROUGH A SO-CALLED ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS AND AMOUNTS TO SEK 17.50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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