Healthcare
May 11, 2020 / 1:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zimmer Biomet Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Zimmer Biomet Holdings Inc:

* ZIMMER BIOMET ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $2.46

* Q1 SALES $1.784 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.79 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $1.38 — REFINITIV IBES DATA

* ZIMMER BIOMET HOLDINGS - SEES DECLINE IN ELECTIVE PROCEDURE VOLUMES IN FINAL WEEKS OF Q1 CONTINUING TO HAVE SIGNIFICANT NEGATIVE IMPACT IN Q2

* UNABLE TO QUANTIFY EXPECTED IMPACT OF COVD-19 ON RESULTS

* NOT PROVIDING FY FINANCIAL GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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