Healthcare
April 2, 2020 / 7:34 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Zimplats Says No Covid-19 Cases Diagnosed Among Employees Or Their Dependants

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Zimplats Holdings Ltd:

* AT THIS STAGE, NO COVID-19 CASES HAVE BEEN DIAGNOSED AMONG EMPLOYEES OR THEIR DEPENDANTS

* PERMISSION GRANTED & ALLOWS FOR CO’S MINING AND PROCESSING OPERATIONS IN ZIMBABWE TO CONTINUE UNINTERRUPTED DURING LOCKDOWN PERIOD

* ISSUED FORCE MAJEURE LETTERS TO CONTRACTORS TO LEGALLY SUSPEND CONTRACTUAL OBLIGATIONS UNDER EXISTING CONTRACTS UNTIL END OF LOCKDOWN

* RECEIVED FORCE MAJEURE LETTER FROM IMPALA PLATINUM LTD IN RESPECT OF OFFTAKE AGREEMENT

* TO CONTINUE TO MINE & PROCESS ORE & SUPPLY IMPALA, IN ACCORDANCE WITH OFFTAKE AGREEMENT, ONCE FORCE MAJEURE HAS BEEN LIFTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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