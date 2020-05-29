Healthcare
May 29, 2020 / 2:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ziopharm Oncology Presents Encouraging Clinical Data For Controlled Il-12 For Treatment Of Recurrent Glioblastoma At 2020 American Society Of Clinical Oncology

1 Min Read

May 29 (Reuters) - ZIOPHARM Oncology Inc:

* ZIOPHARM ONCOLOGY PRESENTS ENCOURAGING CLINICAL DATA FOR CONTROLLED IL-12 FOR TREATMENT OF RECURRENT GLIOBLASTOMA AT 2020 AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY

* ZIOPHARM ONCOLOGY - CONTROLLED IL-12 IN COMBINATION WITH PD-1 INHIBITOR HAS FAVORABLE SAFETY PROFILE AND INITIAL SURVIVAL DATA ARE ENCOURAGING

* ZIOPHARM ONCOLOGY -LONGER TERM FOLLOW-UP ON CONTROLLED IL-12 MONOTHERAPY STUDY REINFORCES ENCOURAGING MEDIAN OVERALL SURVIVAL,FAVORABLE SAFETY PROFILE Source text for Eikon: Further company coverage:

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