Healthcare
February 11, 2020 / 12:07 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Zomedica Files U.S. Patent Application For Fecal Parasite Detection

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Zomedica Pharmaceuticals Corp:

* ZOMEDICA FILES U.S. PATENT APPLICATION FOR FECAL PARASITE DETECTION

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS - ASSUMING DEVELOPMENT WORK IS SUCCESSFULLY COMPLETED, CO EXPECTS COMMERCIAL LAUNCH OF ZM-020 FECAL TEST TO OCCUR BY 2022

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS CORP - ASSUMING DEVELOPMENT WORK IS SUCCESSFULLY COMPLETED ZOMEDICA EXPECTS COMMERCIAL LAUNCH OF ZM-020 URINE TESTS BY 2023

* ZOMEDICA PHARMACEUTICALS - CO IS STRATEGICALLY COMMITTED TO A SINGULAR COMMERCIAL FOCUS OF ITS ENDOCRINE DIAGNOSTIC PLATFORM, TRUFORMA THROUGH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below