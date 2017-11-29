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BRIEF-ZPG Plc posts FY pretax ‍profit of 48.1 mln pounds
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November 29, 2017 / 7:18 AM / in an hour

BRIEF-ZPG Plc posts FY pretax ‍profit of 48.1 mln pounds

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - ZPG PLC:

* FY REVENUE INCREASE OF 24% TO £244.5 MILLION​

* ‍RECORD TRAFFIC OF 648 MILLION VISITS TO PLATFORM IN FY GENERATING RECORD OF OVER 56 MILLION PARTNER LEADS​

* ‍MANAGEMENT REMAINS COMFORTABLE WITH CURRENT MARKET EXPECTATIONS FOR FY18​

* ‍ZPG HAS HAD A GOOD START TO 2018 FINANCIAL YEAR ACROSS BOTH DIVISIONS​

* SAYS FY ‍REVENUE INCREASE OF 24% TO £244.5 MILLION & ADJUSTED EBITDA INCREASE OF 25% TO £96.4 MILLION​

* SAYS ‍RECORD TRAFFIC OF 648 MILLION VISITS TO PLATFORM GENERATING RECORD OF OVER 56 MILLION PARTNER LEADS IN FY ​

* FY ‍PROFIT BEFORE TAX 48.1 MILLION POUNDS VERSUS 46.2​ MILLION POUNDS

* SAYS ‍COMPANY MAINTAINS A TARGET DIVIDEND PAY-OUT RATIO OF 35-45% OF PROFITS EXCLUDING SHARE-BASED PAYMENTS AND EXCEPTIONAL ITEMS

* IN LIGHT OF CONTINUED MACROECONOMIC UNCERTAINTY FROM UK‘S EU REFERENDUM, HAS BEEN NO MATERIAL CHANGE TO SEVERITY OF RISK FOR COMPANY THROUGHOUT YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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