BRIEF-ZTE Updates On Signing Of LOI With Shenzhen Vanke Real Estate

Jan 25 (Reuters) - Zte Corp:
* UPDATES ON SIGNING OF LETTER OF INTENT WITH SHENZHEN VANKE REAL ESTATE
* THERE REMAIN CERTAIN TERMS OF DEFINITIVE AGREEMENT THAT REQUIRE FURTHER CONFIRMATION BY TWO PARTIES.
* PARTIES HAVE ENTERED INTO A “SUPPLEMENTAL AGREEMENT ON LETTER OF INTENT” ON 25 JANUARY 2018
* SUPPLEMENTAL DEAL STIPULATING THAT DEFINITIVE AGREEMENT SHOULD BE SIGNED NO LATER THAN 9 FEBRUARY 2018
* COMPANY WILL CONDUCT FURTHER NEGOTIATIONS WITH VANKE IN RESPECT OF DETAILS OF DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: