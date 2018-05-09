FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 10:52 PM / in an hour

BRIEF-ZTO Q1 Revenue RMB 3.544 Bln Vs I/B/E/S View RMB 3.4 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - ZTO Express (Cayman) Inc:

* ZTO REPORTS FIRST QUARTER 2018 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

* Q1 REVENUE RMB 3.544 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 3.4 BILLION

* QTRLY BASIC AND DILUTED EARNINGS PER AMERICAN DEPOSITARY SHARE WERE RMB0.78 (US$0.12)

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW CNY 0.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PARCEL VOLUME FOR Q2 OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 2,020 MILLION TO 2,060 MILLION

* SEES Q2 ADJUSTED NET INCOME TO BE IN RANGE OF RMB1,000 MILLION (US$159.4 MILLION) TO RMB1,050 MILLION (US$167.4 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.