BRIEF-ZTO Reports Qtrly ‍earnings Per ADS Were US$0.26​

March 8 (Reuters) - Zto Express (Cayman) Inc:
* ZTO REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE RMB 4.331 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 4.06 BILLION
* ADJUSTED NET INCOME IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF US$103.0 MILLION TO US$107.6 MILLION IN Q1 OF 2018
* PARCEL VOLUME FOR Q1 OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 1,504 MILLION TO 1,527 MILLION
* BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A SPECIAL DIVIDEND OF US$0.20 PER ADS FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: