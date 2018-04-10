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April 10, 2018 / 11:30 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Zuckerberg finishes nearly five-hour U.S. Senate testimony

Reuters Staff

2 Min Read

April 10 (Reuters) - Facebook Inc Chief Executive Mark Zuckerberg testified on Tuesday for nearly five hours in a joint hearing of the U.S. Senate’s Commerce and Judiciary committees:

* CEO MARK ZUCKERBERG SAYS ‘TERMS OF SERVICE ARE WHAT THEY ARE,’ USERS CANNOT AMEND THEM

* ZUCKERBERG SAYS IN CONGRESSIONAL TESTIMONY THAT FACEBOOK WOULD NOT KNOW IF FOREIGN NATIONALS RUN POLITICAL ADS THROUGH U.S. SHELL CORPORATIONS

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK ‘NEEDS TO DO A LOT BETTER’ ENFORCING ITS POLICIES ABOUT CONTENT

* ZUCKERBERG SAYS ‘IN PRINCIPLE’ HE WOULD SUPPORT U.S. LEGISLATION TO REQUIRE USER PERMISSION BEFORE THEIR DATA IS USED

* ZUCKERBERG TELLS SENATOR ED MARKEY THAT DETAILS OF LEGISLATION WOULD MATTER, LOOKS FORWARD TO FURTHER TALKS

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK WOULD NOT ‘PROACTIVELY’ COOPERATE WITH TRUMP ADMINISTRATION EXTREME VETTING OF IMMIGRANTS

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK COOPERATES WITH GOVERNMENT ONLY IF THREAT OF HARM IS IMMINENT OR IF LEGALLY REQUIRED TO DO SO

* ZUCKERBERG SAYS CHINESE INTERNET COMPANIES ARE A STRATEGIC AND COMPETITIVE THREAT TO UNITED STATES

* ZUCKERBERG SAYS TOUGHER REGULATION COULD MAKE IT HARDER FOR SMALLER COMPANIES TO GET STARTED

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK’S SYSTEM TO CONNECT WITH OTHER APPS WAS DESIGNED ‘IN A WAY THAT WASN’T GOOD’

* ZUCKERBERG SAYS ‘I’M NOT HAPPY WITH WHERE WE ARE’ ON ADS THAT DISCRIMINATE BY RACE

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK DOES NOT MINE PHONE AUDIO FOR DATA TO TARGET ADS, CALLS IDEA ‘CONSPIRACY THEORY’

* ZUCKERBERG SAYS THERE HAS NOT BEEN DRAMATIC FALLOFF IN FACEBOOK USAGE SINCE PRIVACY SCANDAL BROKE

* ZUCKERBERG COMPLETES TESTIMONY IN U.S. SENATE HEARING Further company coverage:

Reporting By David Ingram

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