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Market News
March 22, 2018 / 2:07 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Zuckerberg says Facebook deletions not a 'meaningful number'

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Facebook Inc Chief Executive Mark Zuckerberg spoke on Wednesday to the New York Times and to Wired Magazine.

* CEO MARK ZUCKERBERG SAYS HE HAS NOT SEEN A “MEANINGFUL NUMBER OF PEOPLE” DELETING ACCOUNTS -NYT

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK NEEDS TO STAY “VERY CHEAP OR FREE”; “I DON’T THINK THE AD MODEL IS GOING TO GO AWAY” -NYT

* ZUCKERBERG SAYS FACEBOOK HAS FOUND NO LINK BETWEEN CAMBRIDGE ANALYTICA DATA AND RUSSIA’S INTERNET RESEARCH AGENCY -WIRED MAGAZINE

* ZUCKERBERG SAYS U.S. GOVERNMENT IN BEST POSITION TO INVESTIGATE POSSIBLE LINK; GOVERNMENT HAS GIVEN FACEBOOK “WARRANTS” -WIRED Further company coverage: (Reporting By David Ingram)

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