Switzerland Market Report
August 30, 2019 / 4:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Zug Estates Holding H1 Oper Income Up 4% At CHF 36.7 Mln

1 Min Read

Aug 30 (Reuters) - Zug Estates Holding AG:

* H1 NET INCOME INCREASED 43.5% FROM CHF 18.2 MILLION TO CHF 26.1 MILLION.

* H1 OPERATING INCOME INCREASED OVERALL FROM CHF 35.3 MILLION TO CHF 36.7 MILLION (+4.0%)

* FOR 2019 LOOKS TO SEE A MARKED INCREASE IN OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION AND REVALUATION

* OUTLOOK 2019: EXPECT NET INCOME EXCLUDING INCOME FROM REVALUATION TO AGAIN BE HIGHER THAN PREVIOUS YEAR

* SEES REVENUE AND GROSS OPERATING PROFIT IN HOTEL & CATERING SEGMENT TO BE DOWN SLIGHTLY AGAINST 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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