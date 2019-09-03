Switzerland Market Report
September 3, 2019 / 5:33 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zumtobel Group Q1 Profit Up At EUR 10.9 Million

1 Min Read

Sept 3 (Reuters) - Zumtobel Group AG:

* INCREASED GROUP REVENUES BY 1.1% TO EUR 296.4 MILLION IN Q1 OF 2019/20

* Q1 GROUP EBIT ADJUSTED FOR SPECIAL EFFECTS ROSE BY 58.4% COMPARED WITH Q1 OF 2018/19 AND AMOUNTED TO EUR 15.8 MILLION

* Q1 PROFIT FOR PERIOD ROSE FROM EUR 2.8 MILLION TO EUR 10.9 MILLION

* SLIGHTLY INCREASED GROUP REVENUES BY 1.1% TO EUR 296.4 MILLION IN Q1 OF 2019/20

* OUTLOOK FOR FY 2019/20 - MEDIUM-TERM GOAL CONFIRMED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below