Switzerland Market Report
December 3, 2019 / 6:38 AM / Updated 43 minutes ago

BRIEF-Zumtobel H1 Net Profit Up At EUR 24.7 Mln

1 Min Read

Dec 3 (Reuters) - ZUMTOBEL GROUP AG:

* WE EXPECT A SLIGHT INCREASE IN REVENUES FOR 2019/20 FINANCIAL YEAR AND AN IMPROVEMENT OF ADJUSTED EBIT MARGIN TO 3 TO 5% AND THEREFORE ADHERE TO GUIDANCE PREVIOUSLY COMMUNICATED

* SLIGHTLY INCREASED GROUP REVENUES BY 1.5% TO EUR 603.8 MILLION IN FIRST HALF OF 2019/20

* H1 GROUP EBIT ADJUSTED FOR SPECIAL EFFECTS AMOUNTED TO EUR 43.9 MILLION, UP 77.1% ON FIRST HALF OF 2018/19 FINANCIAL YEAR

* H1 NET PROFIT FOR PERIOD ROSE FROM EUR 8.8 MILLION TO EUR 24.7 MILLION

* MEDIUM-TERM GOAL CONFIRMED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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