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March 26, 2020 / 6:37 AM / in an hour

BRIEF-Zur Rose Group Launches CHF 150 Million Convertible Bonds Due 2025

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Zur Rose Group AG:

* EQS-NEWS: ZUR ROSE GROUP AG LAUNCHES CHF 150 MILLION CONVERTIBLE BONDS DUE 2025 WITH UP TO CHF 25 MILLION INCREASE OPTION

* LAUNCHES CHF 150 MILLION CONVERTIBLE BONDS DUE 2025 WITH UP TO CHF 25 MILLION INCREASE OPTION

* COUPON ON THE BOND, WHICH WILL BE PAID OUT SEMI-ANNUALLY, IS EXPECTED TO BE BETWEEN 2.75% AND 3.25% PER YEAR

* BOND IS CONVERTIBLE INTO SHARES AT A CONVERSION PRICE TO BE DETERMINED, PREMIUM OF THE CONVERSION PRICE EXPECTED BETWEEN 15% AND 20% VERSUS AVERAGE PRICE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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