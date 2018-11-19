Switzerland Market Report
November 19, 2018 / 6:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Zur Rose Group Resolves Capital Increase

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Nov 19 (Reuters) - Zur Rose Group Ag:

* EQS-NEWS: ZUR ROSE GROUP ANNOUNCES THE TERMS OF THE PLANNED CAPITAL INCREASE BY WAY OF A RIGHTS OFFERING

* ENVISAGED NET PROCEEDS FROM THE CAPITAL INCREASE AMOUNT TO APPROXIMATELY CHF 200 MILLION

* ISSUANCE OF UP TO 2,665,476 NEW REGISTERED SHARES WITH A PAR VALUE OF CHF 5.75 EACH

* NEW SHARES WILL BE OFFERED TO EXISTING SHAREHOLDERS AT A RATIO OF 3 NEW SHARES FOR 7 EXISTING SHARES HELD

* BOOKBUILDING IS EXPECTED TO START ON 22 NOVEMBER 2018 AND IS EXPECTED TO END ON 29 NOVEMBER 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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