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#Consumer Goods and Retail
February 7, 2018 / 5:05 PM / in 17 hours

BRIEF-Zur Rose Group Says Rx Mail-Order Ban Not To Be Justified

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - ZUR ROSE GROUP AG:

* EQS-NEWS: ZUR ROSE GROUP AG: STATEMENT ON THE DRAFT COALITION AGREEMENT IN GERMANY: RX MAIL-ORDER BAN NOT TO BE JUSTIFIED

* STATEMENT ON DRAFT COALITION AGREEMENT IN GERMANY: RX MAIL-ORDER BAN NOT TO BE JUSTIFIED

* IN INTEREST OF PATIENTS WILL THEREFORE TAKE ALL NECESSARY LEGAL AND OPERATIVE STEPS BOTH IN GERMANY AND AT EUROPEAN LEVEL

* RE COALITION AGREEMENT OF PARTIES CDU/CSU AND SPD: PARTIES INTEND TO IMPLEMENT A BAN ON MAIL-ORDER OF PRESCRIPTION DRUGS IN ORDER TO STRENGTHEN LOCAL PHARMACIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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