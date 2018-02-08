BRIEF-Zurich Insurance CFO - wouldn't see share buybacks of same scale in future

Feb 8 (Reuters) - Zurich Insurance Group AG:
* ZURICH INSURANCE CEO SAYS SEES CLEAR POTENTIAL FOR COMBINED RATIO IMPROVEMENT IN COMING RESULTS
* ZURICH INSURANCE CEO SAYS COST REDUCTION FOCUSING ON EUROPE AND THE UNITED STATES, AS WELL AS TECHNOLOGY EFFICIENCIES
* ZURICH INSURANCE CEO SAYS SHARE REPURCHASE A TARGETED MEASURE, PURPOSE WILL BE FULFILLED THIS YEAR
* ZURICH INSURANCE CFO SAYS WOULDN‘T SEE SHARE REPURCHASES OF THE SAME SCALE IN THE FUTURE
* ZURICH INSURANCE CEO SAYS LONG WAY FROM SEEING INFLATION COMING BACK
* ZURICH INSURANCE CEO SAYS WILL CONTINUE LOOKING FOR M&A OPPORTUNITIES, PROGRESSIVELY EXPANDING CAPACITY TO SERVE CUSTOMERS IN INNOVATIVE WAYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Zurich newsroom)