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March 12, 2018 / 11:00 AM / in a day

BRIEF-Zynerba Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share $0.60

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Zynerba Pharmaceuticals Inc:

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 FINANCIAL RESULTS AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.60

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.60 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍EXPECTS TO INITIATE STUDY MID-YEAR 2018 TO SUPPORT AN NDA FOR ZYN002 IN FXS​

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS - BELIEVES ‍CASH,CASH EQUIVALENT POSITION AS OF DEC 31, 2017 IS SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS, CAPITAL REQUIREMENTS WELL INTO 2019​

* ZYNERBA - BELIEVES CASH, CASH EQUIVALENT POSITION OF $62.5 MILLION AS OF DEC 31, 2017 SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS, CAPITAL REQUIREMENTS WELL INTO 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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