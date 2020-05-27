BRIEF-Zynerba Says Bright Trial Achieved Clinically Meaningful Improvements From Baseline

May 27 (Reuters) - Zynerba Pharmaceuticals Inc:
* ZYNERBA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE TOP LINE RESULTS FROM EXPLORATORY OPEN LABEL PHASE 2 BRIGHT TRIAL OF ZYGEL IN AUTISM SPECTRUM DISORDER
* ZYNERBA - BRIGHT TRIAL ACHIEVED STATISTICALLY SIGNIFICANT & CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENTS FROM BASELINE
* ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC - SAFETY DATA REINFORCE EXCELLENT TOLERABILITY PROFILE OF ZYGEL
* ZYNERBA PHARMACEUTICALS - ZYGEL WAS VERY WELL TOLERATED, & SAFETY PROFILE CONSISTENT WITH PREVIOUSLY RELEASED DATA FROM OTHER ZYGEL CLINICAL TRIALS
* ZYNERBA PHARMACEUTICALS -18 PATIENTS WHO COMPLETED BRIGHT TRIAL HAVE ROLLED INTO OPEN LABEL EXTENSION
* ZYNERBA PHARMACEUTICALS - THERE WERE NO SEVERE OR SERIOUS ADVERSE EVENTS REPORTED DURING STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: