LONDON, Sept 16 (Reuters) - No FTSE 100 companies will go ex-dividend on Thursday. Among FTSE 250 companies going ex-dividend are: RIC Name Dividend (pence) BAKKAVOR 2 BCA MARKET 6.65 CREST NICHOLSON 11.2 DUNELM GROUP 32 DRAX GROUP 6.4 EQUINITI 1.95 HG CAPITAL 1.8 INTER PUB PART 3.59 PETROFAC 12.7 (USc) PPHE HOTEL 17 PLAYTECH 6.1 (EUc) REDROW 20.5 RANK GROUP 5.5 SANNE GROUP 4.7 SOPHOS GRP 3.7 (USc) <UTG.L UNITE GROUP 7.2 (Reporting by Thyagaraju Adinarayan)