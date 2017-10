BTP aprono deboli, spread 163 pb, focus aste medio-lungo domani

MILANO, 12 settembre (Reuters) - Partenza in lieve calo per il mercato obbligazionario italiano, con gli investitori che guardano alle aste di metà mese ed in particolare all‘appuntamento di domani con il segmento a medio-lungo termine , mentre oggi sarà la volta dei Bot 12 mesi, offerti per 6,5 miliardi.

Intorno alle 9, il tasso del decennale italiano sale a 1,978% da 1,964% del finale di seduta di ieri e lo spread con l‘analoga scadenza del Bund è stabile a 163 punti base.

I Btp sovraperformano la carta spagnola, penalizzata dai timori degli investitori per il referendum sull‘indipendenza delal Catalogna. Lo spread tra decennali italiani e spagnoli si è stretto nei primi illiquidi scambi fino a 51 punti base, minimo dalla fine di giugno.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia