Carige, Malacalza auspica apertura Cda a rappresentante piccoli azionisti

GENOVA, 29 marzo (Reuters) - Malcalza Investimenti, primo azionista di Banca Carige con il 20,6% circa, esprime la propria soddisfazione per l’esito dell’aumento di capitale concluso alla fine dell’anno scorso e auspica che i piccoli azionisti possano avere una rappresentanza nel Cda.

Lo ha detto il rappresentante di Malacalza Investimenti intervendo nell’assembla sul bilancio.

“Malcalza Investimenti non può non condividere e fare propria la richiesta, da più parti pervenuta, di aprire il Consiglio di amministrazione ad un rappresentante di piccoli azionisti”, ha detto Luca Purpura in rappresentanza di Malacalza.

Il primo azionista, ricordando lo “sforzo finanziario profuso” dall’azionariato e dai piccoli azionisti nelle ricapitalizzazioni degli ultimi quattro anni, ha sottolineato che “il successo dell’aumento è stato per la gran parte assicurato da coloro i quali erano già azionisti di Carige anteriormente all’operazione”.

(Andrea Mandalà)

