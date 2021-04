TABLE-Breakdown of China's Jan-March property investment

BEIJING, April 16 (Reuters) - Following is a breakdown of China's real estate investment for the year to March, published by the National Bureau of Statistics on Friday. Actual investment in the sector (bln yuan, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Level 2757.6 1398.6 14144.3 12949.2 11655.6 10,348.4 8,845.40 7532.5 6278 4592 3310.3 2996.3 0 Change 25.6 38.3 7 6.8 6.3 5.6 4.6 3.4 1.9 -0.3 -3.3 -7.7 Floor space under construction (mln sqm, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Level 7983.94 7706.29 9267.59 9024.25 8801.2 8,598 8,397 8183 7927 7626 7406 718 Change 11.2 11 3.7 3.2 3 3.1 3.3 3 2.6 2.3 2.5 2.6 Floor space newly started for construction (mln sqm, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Level 361.63 170.37 2244.33 2010.85 1807.2 1,601 1,399 1200 975 695 478 282 Change 28.2 64.3 -1.2 -2 -2.6 -3.4 -3.6 -4.5 -7.6 -12.8 -18.4 -27.2 PROPERTY SALES Property sales measured by floor space (mln sqm, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Level 360.07 173.63 1760.86 1508.34 1332.9 1,170.70 984.9 836.3 694 487 339.7 22 Change 63.8 105 2.6 1.3 0 -1.8 -3.3 -5.8 -8.4 -12.3 -19.3 -26.3 Property sales by value (bln yuan, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Level 3837.8 1915.1 17361.3 14896.9 13166.5 11,565 9,694 8142 6690 4627 3186 2037 Change 88.5 133 8.7 7.2 5.8 3.7 1.6 -2.1 -5.4 -10.6 -18.6 -24.7 SOURCE OF MONEY INTO PROPERTY Sources of funds raised (bln yuan, pct change y/y): Jan-Mar Jan-Feb Jan-Dec Jan-Nov Jan-Oct Jan-Sep Jan-Aug Jan-Jul Jan-J Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma un y r r Total 4746.5 3056 19311.5 17109.9 15307 13,637.6 11,709.2 10,062.5 8,334 6,265. 4,700. 3,356. 0 0 0 .40 40 40 60 Change 41.4 51.2 8.1 6.6 5.5 4.4 3 0.8 -1.9 -6.1 -10.4 -13.8 Loans 722.2 520.1 2667.6 2425.6 2237.8 2,048.40 1,801.60 1,613.00 1,379 1,070. 873 671.6 .20 30 Change 7.5 14.4 5.7 5.4 5.1 4 4 4.9 3.5 -0.5 -2.5 -5.9 Own fund 1301.5 826.8 6337.7 5666.6 5004.5 4,448.50 3,732.00 3,204.20 2,694 2,010. 1,487. 1,075. .30 60 50 50 Change 21 34.2 9 7.9 6.5 5.9 3.6 3.3 0.8 -0.8 -5.2 -8.8 Foreign 1.1 1 19.2 15.4 11.1 9.4 10.1 8 4.6 3.4 2.3 1.9 funds Change -41 -14 9.3 -4.7 -15.2 -9.5 24.5 29.9 8 15.3 -31.6 -42.5 Mortgage 784.3 496.1 2997.6 2698.3 2431.2 2,178.30 1,895.70 1,620.00 1,320 1,015. 760.1 522.8 .20 40 Change 50 63.7 9.9 10.6 9.8 9.5 8.6 6.6 3.1 -0.9 -5.4 -7.4 OUTLOOK INDEX Property outlook index (Real Estate Climate Index) Mar Feb Jan Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar 101.29 101.41 101.09 100.86 100.62 100.57 100.49 100.38 100.14 99.89 99.39 98.89 98.27 (Reporting by Beijing Newsroom)