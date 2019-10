Chinas Dienstleistungssektor verzeichnet verlangsamtes Wachstum

Peking, 31, Okt (Reuters) - Das Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor verlangsamte sich im Oktober auf den niedrigsten Stand seit Februar 2016. Wie offizielle Daten am Donnerstag zeigen, fiel der Einkaufsmanagerindex (PMI) von 53,7 im September auf 52,8 Punkte. Er blieb damit über der 50-Punkte-Marke, die Wachstum und signalisiert.

Die Regierung in Peking setzt auf ein widerstandsfähiges Wachstum des Dienstleistungssektors, um die Belastung durch seinen trägen Fertigungssektor auszugleichen, der durch einen langwierigen Handelskrieg mit den USA belastet wird.