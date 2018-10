Cina, taglio tasse anno prossimo atteso almeno 1% Pil - consulente Pboc

PECHINO, 22 ottobre (Reuters) - Il taglio delle tasse in Cina il prossimo anno potrebbe superare l’1% del Pil.

Lo ha detto un consulente della banca centrale in alcune dichiarazioni pubblicate oggi segnalando la possibilità che Pechino possa avviare una nuova manovra di stimoli fiscali per sostenere la propria economia. Il taglio alle tasse stimate per il 2019 dal consulente della Pboc, Ma Jun, espresse alla rivista finanziaria Caixin, andrebbe ad aggiungersi alla riduzione di almeno 1,3 trilioni di yuan previste da Pechino per quest’anno.

Il ministro delle Finanze Liu Kun aveva detto a settembre che le Autorità stanno studiando riduzioni fiscali di dimensioni ancora più grandi.

L’anno scorso la Cina ha registrato un Pil di 82.700 miliardi di yuan l’anno scorso. Un taglio delle tasse pari all’1% del Pil il prossimo anno sarebbe di almeno 827 miliardi di yuan.

Ma ha anche detto nell’intervista che i tagli delle tasse per il prossimo anno saranno probabilmente maggiori di quelle statunitensi, anche se non ha spiegato su quali basi il taglio in Cina supererebbe quello negli Usa

A dicembre 2017 il presidente Usa Donald Trump ha varato una manovra fiscale da 1,5 miliardi di dollari, tagliando le aliquote fiscali per le imprese e offrendo benefici alla classe media americana.

.

