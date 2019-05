Cineasta Dolan dice en Cannes que sus triunfos y errores lo formaron

PARÍS, 23 mayo (Reuters) - A los 30 años, el cineasta canadiense Xavier Dolan ya es un veterano de Cannes después de irrumpir en la escena del festival hace 10 años.

Esta vez está compitiendo por la Palma de Oro con su filme “Matthias and Maxime”, una historia de amistad, amor y madurez, que tuvo una calurosa acogida después de los avatares de sus últimas películas.

“Estoy llegando al final de una década transcurrida aquí en el Festival de Cannes con todo tipo de emociones: victorias, decepciones, rechazos, triunfos y encuentros”, dijo Dolan en una conferencia de prensa el jueves después de la proyección de su última película en el festival.

“Esto me ha cambiado. Con cada película cometes nuevos errores, aprendes, tratas de no volver a cometerlos, cometes otros nuevos”, agregó.

Todas menos dos de las ocho películas dirigidas por Dolan han sido exhibidas en Cannes, comenzando con “I killed my mother” en 2009, que le valió al entonces joven de 20 años una ovación de pie, tres premios y la reputación de prodigio.

“It’s Only the End of the World” y “Mommy” también fueron premiadas, pero otras decepcionaron a la crítica.

Dolan nunca ganó la Palma de Oro y este año se enfrenta a pesos pesados como el español Pedro Almodóvar y a otros favoritos como el surcoreano Bong Joon-ho, cuya comedia negra “Parasite” encantó a los críticos.

La nueva película de Dolan, en la que él interpreta uno de los papeles principales, cuenta la historia de un par de amigos de infancia cuya relación se ve afectada cuando comparten un beso durante un proyecto de cine universitario.

“El estudio agridulce sobre la amistad masculina (...) lo encuentra en una forma contenida y encantadora”, dijo Variety en su crítica de la película. (Reporte de Sarah White y Johnny Cotton, Editado en español por Lucila Sigal)