Ivory Coast issues 72 cocoa export licences for 2019/20 season

ABIDJAN, Sept 16 (Reuters) - Ivory Coast granted cocoa export licences to 72 companies and cooperatives for the 2019/20 season, a document seen by Reuters showed on Monday. Below is the list of exporters and cooperatives authorised by the CCC to purchase and export cocoa beans and products for the coming season. Exporters: AFCOTRADE AFCOTT CI AFRICA SOURCING AGRO WEST AFRICA ASCOT AWAHUS BARRY CALLEBAUT (Switzerland) BICAO BEYOND BEANS COCOA CAP SA CARGILL COCOA SARL-U.S CARGILL WEST AFRICA-U.S COTE D’IVOIRE COMMODITIES CEMOI CHCOLAT-France CEMOI CI-France CEMOI TRADING-France COEX CI COMPAGNIE CACAOYÈRE DU BANDAMA CONDICAF CYRIAN INTERNATIONAL ETCI FILDISI COCOA INDUSTRY GPA EXPORT GPA TRANSFORMATION IVORY COCOA PRODUCTS IVCAO IVCOM KINEDEN COMMODITIES NESTLE CI (Switzerland) OCEAN SA OMNIVALUE OCP-OLAM COCOA ( Singapore) OUTSPAN-Olam (Switzerland) PERFORM WORLD PFI SARL PLOT ENTREPRISE PROMONT SA (Switzerland) QUANG THIEN IMEX (China) S3C SACC SACO- Barry Callebaut (Switzerland) SOCICAF SONEMAT SUCAFINA SUCDEN CI (France) SUSCOM SUTEC TAN IVOIRE TAFI SA TOUTON NEGOCE CI (France) ZAMACOM-Ecom Trading (Switzerland) Cooperatives: CAADA COOP CA CABF CADESA CAREPCI CASB SCOOPS CAY WANDA CAYAT EXPORT CNEK COOP CA SOPLAD COOPAGA COOP CA ECAMOI ECAMOM COOP CA ECOOKIM ECPAD SCOOPS SCAA SO.CO.DD SCANZUE COOP CA SCOABIA COOP CA SOCAGC SCOOPS SCOOPS COOPARM (Reporting by Ange Aboa, editing by Anna Pujol-Mazzini and Emelia Sithole-Matarise)