Healthcare
May 15, 2020 / 12:04 PM / Updated 2 hours ago

Германия ослабляет карантинные ограничения для прибывающих из Шенгенской зоны, Британии

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БЕРЛИН, 15 мая (Рейтер) - Германия смягчит связанные с коронавирусом карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщил в пятницу представитель министерства внутренних дел страны.

Власти будут рекомендовать карантин только для прибывающих из стран с высоким количеством случаев заражения, сказал он на пресс-конференции.

По словам представителя министерства, для путешественников из стран, не входящих в ЕС, по-прежнему действует обязательный двухнедельный карантин.

Томас Сейтал и Андреас Ринке; Перевел Калеб Дэвис. Редактор Марина Боброва

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