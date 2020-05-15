Германия ослабляет карантинные ограничения для прибывающих из Шенгенской зоны, Британии

БЕРЛИН, 15 мая (Рейтер) - Германия смягчит связанные с коронавирусом карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщил в пятницу представитель министерства внутренних дел страны.

Власти будут рекомендовать карантин только для прибывающих из стран с высоким количеством случаев заражения, сказал он на пресс-конференции.

По словам представителя министерства, для путешественников из стран, не входящих в ЕС, по-прежнему действует обязательный двухнедельный карантин.