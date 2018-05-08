CORRECTED-BRIEF-40 North Management LLC Reports 9.9 Pct Stake In W. R. Grace & Co (May 7)

(Corrects headline and bullets to show that 40 North Management LLC reported the stake in W. R. Grace & Co)
May 8 (Reuters) - 40 North Management LLC:
* 40 NORTH MANAGEMENT LLC REPORTS 9.9 PERCENT STAKE IN W. R. GRACE & CO, AS OF APRIL 25, 2018 - SEC FILING
* 40 NORTH MANAGEMENT LLC SAYS ACQUIRED SHARES OF W. R. GRACE IN THE BELIEF THAT THE SHARES ARE UNDERVALUED AND ARE AN ATTRACTIVE INVESTMENT
* 40 NORTH MANAGEMENT LLC SAYS MAY ENTER INTO DISCUSSIONS WITH DIRECTORS, OFFICERS OF W. R. GRACE IN CONNECTION WITH INVESTMENT IN W. R. GRACE
* 40 NORTH MANAGEMENT LLC SAYS POTENTIAL DISCUSSIONS WITH W. R. GRACE MAY INCLUDE GOVERNANCE, BOARD COMPOSITION, MANAGEMENT, OPERATIONS, BUSINESS, ASSETS, AMONG OTHERS
* 40 NORTH MANAGEMENT LLC SAYS POTENTIAL DISCUSSIONS WITH W. R. GRACE MAY REVIEW OPTIONS FOR ENHANCING STOCKHOLDER VALUE THROUGH VARIOUS STRATEGIC ALTERNATIVES, AMONG OTHER THINGS Source text: bit.ly/2wllJMt Further company coverage: