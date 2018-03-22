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March 22, 2018 / 5:17 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Poland's Cyfrowy Polsat says Q4 net profit falls to 167 mln zlotys

Reuters Staff

1 Min Read

WARSAW, March 22 (Reuters) -

* POLAND’S CYFROWY POLSAT SAYS Q4 NET PROFIT AT 167 MILLION ZLOTYS ($48.81 MILLION) VERSUS 258 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL AND 350 MLN IN Q4 2016

* POLAND’S CYFROWY POLSAT SAYS Q4 EBITDA AT 873​ MILLION ZLOTYS VERSUS 870 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND’S CYFROWY POLSAT SAYS Q4 REVENUE AT ‍​2.579 BILLION ZLOTYS VERSUS 2.557 BILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* IN MARCH, CYFROWY POLSAT ANNOUNCED THAT ITS CONSOLIDATED NET PROFIT IN THE FOURTH QUARTER WOULD LIKELY BE REDUCED BY A ONE-OFF CHARGE OF 144 MILLION ZLOTYS RELATED TO CHANGES IN TAX LEGISLATION, A DEVELOPMENT ANALYSTS SAID WAS NOT REFLECTED IN THEIR FORECASTS Source text for Eikon: Link to Reuters poll: Further company coverage: ($1 = 3.4217 zlotys) (Reporting by Marcin Goclowski; Editing by Biju Dwarakanath)

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