SPOTANALYSE-Ökonomen zum Einbruch der deutschen Wirtschaft

Berlin, 15. Mai (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal deutlich geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von Januar bis März um 2,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Minus dieser Höhe erwartet. In ersten Reaktionen hieß es dazu:

JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK

“Auch wenn sich die Produktion von nun an langsam erholen wird, zeichnet sich wegen des Einbruchs im März und vor allem April für das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal ein deutliches Minus ab; wir rechnen gegenüber dem ersten Quartal mit Minus 11,5 Prozent. Der Einbruch wäre mehr als doppelt so stark wie im ersten Quartal 2009 während der Finanzkrise (Minus 4,7 Prozent). Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in Deutschland seit Anfang April kontinuierlich. Lag der entscheidende 7-Tagesdurchschnitt damals bei 5.500, liegt er mittlerweile bei nur noch 800. Die Politik sollte den vorhandenen Spielraum konsequent nutzen, um die Anti-Corona-Maßnahmen mit Blick auf die Wirtschaft weiter zu lockern. Wichtig wäre beispielsweise die Öffnung der Grenzen sowie weniger restriktive Vorgaben für die Einzelhändler.”

CLAUS MICHELSEN, DIW

“Deutschland steht vor der schärfsten Rezession der Nachkriegsgeschichte, denn für das zweite Quartal ist mit einem weiteren, noch deutlicheren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen als den minus 2,2 Prozent im ersten Vierteljahr. Die Entwicklung ist historisch ohne Beispiel. Große Teile der Weltwirtschaft sind durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie lahmgelegt. Hinzu kommt, dass Haushalte und Unternehmen nachhaltig verunsichert sind und damit die Nachfrage für Deutschlands Exportschlager – Maschinen und Anlagen, aber auch Automobile – fehlt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Nachfrage aus dem Ausland nicht so schnell zurückkommt. Umso wichtiger ist es, die Nachfrage im Inland zu stärken. Ein kräftiger Impuls durch ein Konjunkturprogramm wird notwendig sein, um noch größeren Schaden abzuwenden.”

ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE

“Dank der Bauinvestitionen und des Staatskonsums hält sich der Rückgang in Grenzen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Das Ergebnis ist nur ein Vorgeschmack auf die noch bevorstehende Ohnmacht. Wegen der geld- und fiskalpolitischen Hilfsmaßnahmen ist die Wirtschaft aber auf Erholung programmiert. Hierzu trägt auch die zurzeit stattfindende Lockerung von Schutzmaßnahmen bei. Ein Wachstumsdurchbruch dürfte aber erst im nächsten Quartal gelingen. Zentrale Voraussetzung ist, dass eine zweite Infektionswelle ausbleibt. Aus der jüngsten US-Sanktionsdrohung gegen China ist ein neues globales Konjunkturhemmnis entstanden.”

JENS-OLIVER NIKLASCH, LBBW

“Jetzt wissen wir quasi amtlich, was so ein Lockdown kostet: pro Woche ungefähr ein bis zwei Prozent, wobei wir natürlich schon die Effekte aus den Nachbarländern und aus Fernost hatten. Wenn man das mal für Q2 hochrechnet, also das Quartal, in dem vermutlich die Talsohle erreicht werden wird, kommen wir auf acht bis zehn Prozent Minus für das BIP. Immer vorausgesetzt, dass im Juni schon wieder ein Teil der Verluste aufgeholt wird. Aber man kann es rechnen, wie man möchte: Wirtschaftlich ist es eine Katastrophe, menschlich eine Tragödie. Sorgen wir alle zusammen dafür, dass es nicht noch schlimmer wird.”

ANDREAS SCHEUERLE, DEKABANK:

"Mit einem blauen Auge davongekommen, doch die blutige Nase holen wir uns noch. Im europäischen Vergleich sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen! Dank eines ausgesprochen guten Starts in das erste Quartal sowie aufgrund der erst zu Monatsmitte März einsetzenden Quarantänemaßnahmen brach die Wirtschaftsleistung nur um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal ein. Wenn aber ein halber Monat ausreicht, eine derart gute wirtschaftliche Entwicklung in den ersten beiden Monaten zu pulverisieren, dann kann man sich ohne viel Fantasie ausmalen, wie schlimm das zweite Quartal werden wird. Die blutige Nase holen wir uns noch, im zweiten Quartal." THOMAS GITZEL, VP BANK "Es ist schier unglaublich, dass man mit Blick auf den Rückgang des BIP im ersten Quartal festhalten kann, dass Deutschland vergleichsweise gut weg kam. (...) Doch dies ist alles andere als ein Trost. Die deutsche Volkswirtschaft hat ihr Armageddon erst noch vor sich. Im zweiten Quartal trifft es das BIP umso härter. In Anbetracht des massiven Falls der Wirtschaftsdaten mag tatsächlich so etwas wie Endzeitstimmung aufkommen. Lockerungsmaßnahmen sind das eine, das andere ist die zurückhaltende Nachfrage. Unternehmen und private Haushalte sind stark verunsichert. Über den weiteren Fortgang der Dinge herrscht Rätselraten."