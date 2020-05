SPOTANALYSE-Ökonomen zum Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen

Berlin, 19. Mai (Reuters) - Trotz der schweren Rezession blicken Börsen-Profis überraschend optimistisch auf die Aussichten für die deutsche Konjunktur. Das Barometer ihrer Erwartungen für die nächsten sechs Monate stieg im Mai um 22,8 auf plus 51 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 202 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 32 Zähler gerechnet. In ersten Reaktionen hieß es dazu:

ANDREAS MARTIN, BANKENVERBAND BVR:

“Sollte es zu keiner weiteren Infektionswelle kommen, dürfte die durch das Coronavirus ausgelöste Rezession ab der zweiten Jahreshälfte 2020 einer allmählichen Erholung weichen.”

THOMAS GITZEL, VP BANK:

“Das erstaunt auf den ersten Blick. Allerdings befragt das ZEW Finanzmarktanalysten, was den Blickwinkel im Gegensatz zu reinen Unternehmensbefragungen weitet. Die aktuelle ultra-expansive Geldpolitik und die staatlichen Rettungsmaßnahmen schlagen sich in den ZEW-Konjunkturerwartungen wesentlich deutlicher nieder.

Die Corona-Pandemie ist in ihren Auswirkungen einzigartig und Prognosen unterliegen derzeit in besonderem Maße der Unsicherheit. Fakt ist derweil, dass der wirtschaftliche Absturz epochale Ausmaße hat. Gleichzeitig stehen aber Regierungen und Notenbanken ebenfalls mit epochalen Hilfsmaßnahmen bereit. Welcher wirtschaftliche Zustand aus dieser Mixtur erwächst, bleibt Einschätzungssache. Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten sind jedenfalls zuversichtlich, dass es gut wird."