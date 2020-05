Merck kooperiert mit US-Medizin-Hochschule bei Corona-Impfstoff

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck arbeitet mit einer amerikanischem Medizin-Hochschule bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus zusammen. Merck werde das texanische Baylor College of Medicine bei der Prozessentwicklung und Verbesserung der Herstellung des Impfstoffkandidaten von Baylor unterstützen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. “Die Impfstoffherstellung ist äußerst kompliziert. Daher arbeiten wir gemeinsam an einem Prozessentwicklungsansatz für die schnellere Produktion von Baylors Covid-19-Impfstoffkandidaten”, sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck. Dabei geht es um zwei Impfstoffprojekte, von denen eines noch im laufenden Jahr in die klinische Prüfung gebracht werden soll. Merck kooperiert mit dem Baylor College bereits bei der Entwicklung eines Bilharziose-Impfstoffs. (Reporterin: Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)