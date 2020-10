Drag queens buscan inscribir a votantes en espectáculos de mediodía en EEUU

SAN FRANCISCO, 1 oct (Reuters) - Frente a un único espejo iluminado, “Kylie Minono” se aplica meticulosamente tonos de base, polvos y delineador de ojos y labios, transformándose en una drag queen con cada gesto.

“Es emocionante poder entrar en un mundo de esperanza y optimismo con mi drag”, dijo Minono, un trabajador sin fines de lucro de San Francisco cuyo nombre real es Kyle Levinger.

Después de años de participar en programas de recaudación de fondos y beneficios, Minono está llevando su espectáculo a la campaña electoral de 2020, uniéndose a la organización no partidista y sin fines de lucro “Drag Out the Vote” para ayudar a que los estadounidenses se inscriban para votar.

“Con tanto en juego en las elecciones federales, así como en las estatales y locales, para mí era muy importante trabajar con la comunidad para que la gente se registre para votar, para recordarle a la gente que debe votar, porque nuestros votos son nuestra voz”, dijo Minono.

La organización ha reclutado a unas 300 “Drag Ambassadors” en 45 estados. En algunos estados, incluida California, sus embajadoras trabajarán en las urnas el día de las elecciones.

Están dirigiendo sus esfuerzos a votantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) con espectáculos de drags, dijo el fundador Jackie Huba. Los programas son tanto en vivo como virtuales, para aprovechar la significativa cantidad de seguidores en línea de algunas drag queens.

“Aquí está el triste hecho: 1 de cada 5 adultos LGBTQ no está registrado para votar. Y 100 millones de personas no votaron en las elecciones de 2016. Realmente necesitamos arreglar esto”, dijo Huba.

Huba, quien también actúa como “Lady Trinity”, se inspiró en Jaremi Carey, “Phi Phi O’Hara”, quien apareció en el programa de televisión “RuPaul’s Drag Race” y dirigió un espectáculo a beneficio de los damnificados por el huracán en Puerto Rico.

En un reciente espectáculo de mediodía al aire libre en el barrio de Castro de San Francisco, Minono y su compañera de “Drag Ambassador”, “Afrika America”, ambas con mascarillas debido a la pandemia de coronavirus, subieron al escenario para alentar a la audiencia a participar en las elecciones.

Mostraron carteles con un código QR que permitía a los asistentes usar sus teléfonos inteligentes para verificar virtualmente su estado en el registro de votantes e inscribirse si aún no estaban registrados.

“Ni siquiera tienes que tocarnos. No tenemos que tocarte, que es la mejor parte”, dijo Afrika America, quien cuando no actúa como artista drag trabaja como asistente de vuelo. (Editado en español por Benjamín Mejías Valencia)