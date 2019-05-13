EMERGING MARKETS-Акции и валюты падают из-за обострения торговой войны между США и Китаем

13 мая (Рейтер) - Китайские акции снизились в понедельник после того, как рухнули надежды инвесторов на удачное завершение торговой войны между США и Китаем.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI упал более чем на полпроцента и находится вблизи трехмесячных минимумов.

Акции материкового Китая снизились, индекс Shanghai Composite упал на 1,2 процента, а “голубые фишки” - на 1,6 процента.

Индекс Южной Кореи Kospi упал до самого низкого уровня с начала января.

Валюты развивающихся рынков пострадали после новостей о торговле. Китайский юань достиг четырехмесячного минимума, а чувствительный к торговле южнокорейский юань упал более чем на 1 процент.

Южноафриканский ранд закончил четырехдневную серию побед после того, как правящий Африканский национальный конгресс Южной Африки объявил о своем худшем выступлении на последних всеобщих выборах.

Турецкая лира упала почти на 2 процента после того, как данные за март показали, что дефицит счета текущих операций страны сократился намного меньше, чем прогнозировалось.

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