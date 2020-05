DuPont dobra meta de redução de custos

5 Mai (Reuters) - A fabricante de materiais industriais DuPont dobrou nesta terça-feira sua meta anual de economia de custos e reduziu seus gastos de capital em cerca de 500 milhões de dólares, reagindo à incerteza global provocada pela pandemia do coronavírus.

À medida que a disseminação do vírus em algumas das maiores economias prejudicou os negócios, as empresas estão cada vez mais reduzindo custos e adiando despesas não essenciais.

A DuPont agora espera economizar 180 milhões de dólares este ano, ante os 90 milhões anunciados em janeiro.

A gigante industrial suspendeu sua previsão para o ano devido à pandemia.

O lucro ajustado da empresa, em linha com os resultados preliminares divulgados antes, foi de 0,84 dólar por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas dos analistas de 0,75 dólar, de acordo com dados da Refinitiv.

As vendas líquidas caíram 4%, para 5,2 bilhões de dólares.

(Por Taru Jain)