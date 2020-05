ATUALIZA 1-Fleury acusa primeiros efeitos do coronavírus e lucro cai no 1º tri

(Texto atualizado com mais informações)

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO, 14 Mai (Reuters) - A rede de clínicas de medicina diagnóstica Fleury teve queda no lucro do primeiro trimestre, já acusando os primeiros efeitos da pandemia do coronavírus, embora tenha alertado para grandes oportunidades de ganho de receita e de produtividade com a regulamentação da telemedicina.

A companhia anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 58,7 milhões de reais entre janeiro e março, queda de 36,6% ante mesma etapa de 2019. O resultado também veio abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 72,65 milhões de reais para o período.

A receita líquida do período até cresceu 1,9% ano a ano, para 713,9 milhões de reais, mas em ritmo inferior ao das despesas operacionais, de 9,7%, para 78,9 milhões de reais.

Segundo o Fleury, as medidas de isolamento social provocaram queda abrupta da demanda, o que resultou em menor eficiência de custos e despesas fixas, com perda de eficiência.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) encolheu 16,7%, para 195,9 milhões de reais. A margem Ebitda diminuiu 6 pontos percentuais, para 27,4%.

Em contrapartida, a empresa afirmou que identificou grandes oportunidades de crescimento de serviços digitais, como a de telemedicina, que foi regulamentada para tratamento da Covid-19 e que a empresa avalia que será mantida após o final da crise de saúde.

“É um caminho sem volta. Em cerca de um mês somamos mais de 2 mil médicos cadastrados, oriundos de 24 Estados”, afirmou a empresa no balanço.

Além disso, o Fleury iniciou em março o serviço de drive thru para testagem de RT-PCR e Sorologia, ambos para o diagnóstico da Covid-19 e que atualmente tem capacidade para 600 testes por dia. (Edição Alberto Alerigi Jr.)